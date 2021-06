El ple de la Diputació de Girona d'aquest dimarts ha aprovat una aportació addicional aquest any per a polítiques mediambientals i de transició energètica. Són 529.214,87 euros i la major part dels diners (360.000) es destinaran a ampliar el programa 'Del pla a l'acció (2020-2021)', que dona cobertura als ajuntaments de les comarques gironines interessats en posar en marxa comunitats energètiques de manera immediata. El ple també ha acordat destinar 65.000 euros a planificar i avaluar quines són les millors ubicacions per situar aerogeneradors a l'Alt Empordà, i donar assistència als ajuntaments que reben consultes sobre la ubicació de projectes d'energies renovables en sòl no urbanitzable.

La corporació ha aprovat definitivament, amb l'única abstenció de la CUP, el projecte de condicionament d'un tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà. L'actuació, que compta amb un pressupost de 2.846.612,05 euros, preveu fer un nou pont sobre el Manol. En el comunicat, la Diputació subratlla que és un projecte llargament reivindicat per l'Ajuntament de Vilafant, que el considera prioritari per al seu desenvolupament, ja que allibera de trànsit el nucli urbà i millora l'accessibilitat del municipi en relació amb el seu entorn. En aquest sentit, el projecte preveu posar solució als talls freqüents de la via quan hi ha cabals extraordinaris al riu.

La corporació també reforça les tres oficines de transició energètica, situades als consells comarcals del Baix Empordà, el Gironès i el Ripollès. Cadascuna de les oficines rebrà 15.000 euros per impulsar estudis i treballs tècnics. Aquestes aportacions es completen amb una partida de 8.000 euros per a la redacció de l'avantprojecte, juntament amb el Consell Comarcal del Pla de l'Estany, per a la instal·lació fotovoltaica en terrenys de l'abocador comarcal; una altra de 17.000 per a estudis de diagnosi del patrimoni natural i una tercera de 15.000 euros per a una campanya de residus en mercats que promou Pimec.L'aprovació d'un expedient de crèdit extraordinari i un altre de suplement de crèdit també permetrà ampliar en 150.000 euros la convocatòria de subvencions per a inversions en cementiris i en 93.000 euros les ajudes per a nevades aquest 2021. Segons informa la Diputació en un comunicat, l'objectiu és cobrir la demanda elevada de peticions d'ajuntaments que s'hi volen acollir.

El ple també ha ratificat la col·laboració amb 200.000 euros en la remodelació arquitectònica del Museu de l'Empordà. El mateix president de la Diputació, Miquel Noguer, ja havia anunciat aquest ajut el 28 de maig passat en la presentació del projecte que va tenir lloc a la seu del mateix equipament, a Figueres. La finalitat de les actuacions és fer més accessible l'edifici del museu, modernitzar-lo i recuperar-ne l'auditori, que actualment està tancat al públic perquè incompleix la normativa de seguretat.

En la sessió d'aquest dimarts també han donat llum verda per unanimitat a la creació del Pla de Serveis d'Assistència per a l'adequació dels ens locals de les comarques gironines a la normativa en matèria de protecció de dades i per prestar el servei delegat de protecció de dades com a servei complementari al Pla de Serveis d'Assistència en Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència. L'objectiu és oferir als ens locals assessorament i assistència tècnica i jurídica en aquest àmbit, així com dissenyar un pla de formació anual que prevegi les necessitats dels ajuntaments i les novetats legislatives, organitzatives i tècniques.En paral·lel, habilitaran un espai en el lloc web de la Diputació de Girona on es podran consultar i descarregar documents, models, bases de dades i normativa relacionada amb la protecció de dades. Se'n podran beneficiar tots els ens locals de la demarcació, si bé les modalitats de prestació de servei varien en funció del nombre habitants de cada municipi.Vistiplau al nou pont sobre el Manol

En l'apartat de mocions, el ple ha aprovat per unanimitat una moció presentada pel grup de la CUP per encomanar al Servei de Medi Ambient l'inici dels tràmits i els informes necessaris per a l'adhesió de la corporació a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP).L'objectiu és difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió pública de les xarxes de distribució d'energia elèctrica, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap a aquesta fita. A més, també es pretén desenvolupar accions per impulsar una transició cap a un model energètic just, democràtic i sostenible.Renúncia d'Anna BarnadasFinalment, al ple d'avui s'ha fet efectiva la renúncia de la diputada i portaveu del grup d'ERC a la Diputació de Girona, Anna Barnadas. Barnadas, que ha estat diputada delegada de Medi Ambient des de l'inici d'aquest mandat, l'any 2019, deixa el càrrec per incorporar-se a la Generalitat de Catalunya com a secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, dins el nou Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.