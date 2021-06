Aquest divendres, 18 de juny, el Programa de Vigilància del Mosquit Tigre de Dipsalut instal·larà a l'exterior del Mercat Municipal de Roses un estand informatiu on tècnics especialitzats resoldran dubtes i donaran consells entorn a les mesures i prevenció per combatre aquest insecte de forma eficaç. L'horari d'atenció al públic serà de 9 a 13 h.

Per evitar la reproducció i proliferació de mosquits en el territori, resulta indispensable una correcta prevenció per part de la ciutadania en l'àmbit privat on no pot actuar l'administració (jardins, patis, terrasses, horts...), evitant les acumulacions d'aigua en recipients o dipòsits, principals espais de cria del mosquit tigre.

Cal recordar que la millor manera d’evitar la proliferació de mosquits en general, i del mosquit tigre en particular, és evitant les acumulacions d’aigua: tapant hermèticament els dipòsits d’aigua per regar; posant sota cobert barques, carretons o remolcs, o bé posant-los cap per avall o tapant-los; eliminant els pneumàtics vells; posant peixos vermells a les basses ornamentals i fonts del jardí, perquè es menjaran les larves dels mosquits; netejant de fulles les canaleres de teulats i terrasses; i, finalment, buidant l’aigua d’embornals i desaigües o tractant-la amb un producte larvicida.