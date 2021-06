Figueres i els polígons Pont del Príncep, Vilamalla i Logis Empordà estan connectats per una línia de bus des d'aquest dilluns 14 de juny. El Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori ha decidit allargar el recorregut d'una de les línies que ja hi havia per connectar-les amb els polígons de Vilamalla i el Logis Empordà a causa de l'augment d'empreses que preveu que s'hi instal·lin. El recorregut serà de 20 minuts entre la sortida de l'estació de busos de Figuers i la última parada del Logis Empordà i no caldrà fer cap transbordament. A més, la línia també connecta els tres polígons industrials entre sí.

L'objectiu és que cada vegada hi hagi més gent que opti per anar a treballar en transport públic i no s'utilitzi tan el vehicle privat. Les parades s'han ubicat en una zona de visibilitat en què els busos poden parar i arrencar amb la màxima seguretat i sense tardar massa. D'aquesta manera, els passatgers que no utilitzin aquestes parades no quedaran penalitzats per la modificació en el recorregut. La millora en la xarxa de transport públic és a petició de les empreses instal·lades en els polígons, dels ajuntaments de la zona i també dels promotors del Logis Empordà, encara en desenvolupament.