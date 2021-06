L'Ajuntament d'Albanyà restringeix durant tres mesos més els accessos amb vehicle al Bassegoda. Així doncs, es mantindrà la mesura fins el 15 de setembre. Tot plegat, després de la "bona acollida" que ha tingut la iniciativa durant el temps que ha estat en funcionament.

Des de les nou del matí fins a les set de la tarda no es podrà circular per la carretera i s'haurà de deixar el cotxe a l'aparcament habilitat pel consistori al Pla dels Sastres. Fora d'aquest horari només podran accedir a la carretera aquelles persones que tinguin una credencial i que se'ls farà arribar si, per exemple, han de treballar a la zona, són veïns empadronats a Albanyà o tenen algun habitatge de lloguer o en propietat a la zona afectada pel tall.