L’estació del TAV és provisional i el ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha obert la possibilitat de recuperar el vell projecte de creació d’una estació intermodal -tren i TAV- a l’oest de Figueres connectada al Logis Empordà. Això és el que va dir l’exalcalde de Figueres, Joan Armangué, ferm defensor d’aquesta proposta, en una xerrada del Cercle Euram de l’Empordà, una xarxa empresarial. Armangué va detallar la transformació que suposaria i la connexió amb les principals ciutats d’Europa.

La força transformadora de l’estació intermodal va ser el títol d’una xerrada oferta per Armangué, que durant anys va defensar la necessitat d’una estació intermodal. La connexió amb Europa, la transformació del degradat sector Oest de la ciutat o la millora del trànsit són algunes de les transformacions associades a la proposta redactada fa anys.

Armangué va destacar que l’aprovació del nou POUM de Figueres ha tornat a posar sobre la taula el destí de les estacions de tren convencional i d’alta velocitat. Al mateix temps, va recordar que el ministre de Transport, José Luis Ábalos, en seu parlamentària va plantejar la possibilitat d’agrupar les estacions segons el model aprovat fa anys. «El més important és que des de l’Ajuntament s’ha reprès aquest tema», va dir Armangué. Durant els seus mandats es va redactar la proposta que integra l’alta velocitat, el tren convencional i l’estació d’autobusos, totes al voltant de l’actual estació del TAV Figueres-Vilafant.

En aquest sentit, va recordar que l’estació d’alta velocitat és provisional, segons el projecte del 2006, un projecte que inclou la variant per portar el tren convencional, en un sol corredor ferroviari, per ponent. «És notori que el ministeri, ara amb un altre nom, és un estat dins l’Estat. Sigui quin sigui el color polític, les decisions que es prenen en aquest ministeri són fermes, passi el temps que passi», va indicar.

El projecte preveu que la línia convencional es desviï cap a la nova estació intermodal un cop superat Vilamalla. Aquí hi ha prevista una estació logística des d’on surti l’ample europeu que connectarà amb l’estació d’alta velocitat per donar suport al Logis Empordà. «És molt important per Figueres tenir l’estació intermodal, amb tots els serveis, ja que ens connecta directament amb les principals ciutats europees», va dir Armangé.

L’exalcalde també va fer referència a les connexions viàries amb la nova estació intermodal: «Una bona accessibilitat alliberarà el trànsit rodat que comporten l’actual estació i la d’autobusos dins del casc urbà», va dir. En aquest sentit, el projecte contempla una ronda des del pont del Príncep fins a l’estació, que donaria continuïtat a l’actual traçat de la C-31, i un corredor únic de comunicacions amb la Nacional II i la Nacional 260, amb accés a l’autopista, desembocant al cinturó de ronda al nord.

Però l’efecte de la nova estació es veuria sobretot al sector oest, amb una força transformadora per als barris de Sant Joan i del Culubret; l’avinguda que ha d’unir l’estació amb el centre de la ciutat; la conjunció dels dos POUM de Vilafant i de Figueres relligant una nova zona comercial i residencial i la continuïtat de la ronda nord, entre d’altres actuacions.

I com a efecte urbanístic, la desaparició de l’actual estació suposaria l’alliberament de més de 80.000 metres quadrats de sòl, permetent la creació d’una avinguda nord-sud fins més enllà del Rally Sud. Armangué va recordar el PDSUF aprovat el 2010, que aprofita els terrenys de la via del tren convencional fins al riu Manol, programant 157 hectàrees de terreny per a parc urbà (87 Ha), més de la meitat; parc tecnològic (52 Ha), com a nova àrea mixta d’activitats econòmiques d’alt valor afegit, un terç del sòl i zona residencial (18 Ha) la resta.