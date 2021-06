Aquesta setmana han finalitzat els treballs de conservació i restauració del claustre romànic de Sant Domènec, un projecte promogut per l’Ajuntament de Peralada que ha costat gairebé 82.000 euros, i que ha estat possible gràcies a les subvencions obtingudes de la Diputació de Girona i del Departament de Cultura de la Generalitat.

Els treballs s’han realitzat en dues fases (tardor-hivern 2020 i primavera 2021), i hi ha intervingut un equip de 9 tècnics restauradors. Dissabte 12 de juny al matí, la restauradora Imma Brull, de l’equip de Conservació de Patrimoni 4Restaura, responsable de l’execució del projecte, ha explicat in situ el perquè i el com dels treballs.

Abans de la intervenció, el Claustre presentava un estat de brutícia i enfosquiment generals que havien unificat tot el monument i n’impedien la visió global. Els pegats de ciment, fruit d’intervencions de rehabilitació posteriors a la construcció, eren arreu. La mirada se n’anava al sòcol i al coronament, i distreia la vista de columnes i capitells.

La restauració, fonamentada en els processos de neteja, consolidació i reintegració de morters per estabilitzar els suports i eliminar-ne les alteracions, i realitzada sota criteris arqueològics que han prioritzat les accions preventives i de conservació, han permès millorar la lectura del conjunt.

Ara es distingeixin materials, textures, colors i intervencions. Els capitells han recuperat volums, i han sortit a la llum pàtines, policromies i elements decoratius diversos, abans imperceptibles. La variada població de fauna, flora i éssers humans i fantàstics que “habita” el Claustre llueix avui amb tots els seus ornaments (fulles, flors, tiges, rostres, llengües, dents, cues...). La llum ha tornat al monument més antic de la vila.

Les visites explicatives de la restauració formen part dels actes de celebració dels 90 anys de la declaració del claustre de Sant Domènec com a bé cultural d’interès nacional, que tenen lloc durant aquest mes de juny.