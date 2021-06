El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat aquest dissabte, 12 de juny, la capital de l'Alt Empordà i ha passejat pel mercat i pels carrers de l'eix comercial. L'han rebut els comandaments de Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana i l'alcaldessa Agnès Lladó, a més d'una representació àmplia dels regidors de l'equip de govern. Després d'haver saludat a les autoritats de Figueres, Aragonès ha dedicat bona part de la seva estada a la ciutat a parlar amb la gent. Entre aquesta, la regidora Ester Marcos, que ha aprofitat per demanar-li que si es poden suavitzar les mesures de seguretat i sanitàries dels mercats, per tal de millorar les condicions dels mercats locals, sobretot el de la roba.

Inicialment, el president ha arribat a la plaça del Gra. Ha fet una volta per les parades de fruites i verdures i s'ha aturat a parlar amb alguns marxants. Els paradistes li han expressat com d'important és obrir les fronteres per tenir més clients, ja que argumenten que gran part de la clientela és d'origen francès. També li han fet saber les dificultats que han passat a causa de la pandèmia.

Mentre caminava pel carrer Sant Cristòfol, la plaça de la Palmera o el carrer Joan Maragall, entre d'altres zones cèntriques de Figueres, ha escoltat els veïns i les veïnes que s'hi apropaven a saludar-lo. El president de la Generalitat ha vist la casa natal de Salvador Dalí i les obres de restauració que s'hi estan fent, des de fora. Un dels comerciants del centre de Figueres, Josep Fajol, ha volgut mostrar a Aragonès el llibre on figura la història de la seva botiga, fundada el 1864.