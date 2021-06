El mercat municipal de Roses ha registrat llargues cues amb desenes de persones aquest dissabte, 12 de juny. Unes cues que no eren, però, per comprar fruita, verdura, carn o altres aliments sinó que esperaven per poder-se vacunar contra la covid-19. Tots els que s'hi ha acostat són veïns d'entre 45 i 59 anys -tot i que també es permet fins als 40- de l'Àrea Bàsica de Salut de Roses, que, a més d'aquesta localitat, inclou els municipis de Cadaqués, Palau Savardera, Pau i Castelló d'Empúries. Entre els que hi han anat hi havia ciutadans que no tenien cita prèvia i d'altres que sí. Tot plegat ha fet superar les expectatives per la gran quantitat de persones que des de primera hora esperaven a l'entrada.