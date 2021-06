L’Ajuntament de la Jonquera va aprovar per unanimitat, en el darrer ple, la proposta d’adhesió al projecte Stolpersteine impulsat a Catalunya pel Memorial Democràtic. Aquest és el primer pas d’un llarg procés per homenatjar els veïns Geroni Tubert Fonts i Josep Bertran Salellas, deportats pels nazis a camps de concentració.

Geroni Tubert Fonts va néixer a La Jonquera l’any 1912. El 1939 va exiliar-se del país i el 1940 va ser deportat al camp de concentració de Mauthausen. Tristament, el 8 de novembre de 1941 va ser assassinat pel règim nazi a Gusen. També, a La Jonquera, va néixer Josep Bertran Salellas l’any 1907. El 1939 va marxar exiliat del país i el 1944 va ser deportat al camp de concentració de Buchenwald. Sortosament, l’11 d’abril de 1945 va ser alliberat.

De la mà del projecte Stolpersteine, que promou diferents accions en memòria de les víctimes del nazisme, el consistori instal·larà dues llambordes al municipi. Inicialment, es col·locaran al carrer Major 43-47, davant del Museu Memorial de l’Exili, ja que no s’ha pogut documentar el lloc on va viure un dels deportats i l’altre és el Mas del Pla, un espai despoblat. «Volem que les llambordes estiguin al centre del poble, en un espai freqüentat, molt visible i vinculat a temes de memòria històrica. I és que, a més d’homenatjar els nostres veïns, aquesta acció vol ser un recordatori perquè tinguem ben present allò que va passar i que mai més es pot tornar a repetir», afirma l’alcaldessa Sònia Martínez.

Què és el projecte Stolpersteine?

La iniciativa va començar l’any 1992 per l’escultor alemany Günter Demnig amb la voluntat de retornar de manera simbòlica la memòria de cadascuna de les víctimes. El projecte Stolpersteine es visibilitza en unes llambordes quadrades de 10 cm per 10 cm fetes de formigó i cobertes d’una fulla de llautó on es graven les dades de persones empresonades i deportades pel règim nazi. Habitualment, les peces es col·loquen al paviment de davant dels edificis o llocs on les víctimes van viure o treballar en llibertat abans de l’empresonament o la deportació. Cada llamborda és única i s’elabora de manera especial a mà com a gest de respecte i humanitat.

Actualment, existeixen més de 50.000 stolpersteine distribuïdes per una vintena de països europeus. A l’Estat espanyol, Catalunya és pionera en la col·locació d’aquestes plaques per iniciativa del Memorial Democràtic. Se’n poden trobar a Navàs, Manresa, Igualada, Castellar del Vallès, Girona, Sabadell, Granollers, els Guiamets, Sabadell i Cervera, entre altres ciutats i pobles catalans.