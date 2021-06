El Casal Puigmal d'Empuriabrava ha celebrat aquest darrer cap de setmana la seva última sessió amb una festa de final de curs, que ha consistit en el muntatge de diferents jocs tradicionals en format gegant i inflables.

El Casal Puigmal és un espai d'activitats de lleure que es desenvolupa en el marc del Pla Educatiu d’Entorn de Castelló d’Empúries, que es realitza els dissabtes a la tarda. Aquest any concretament, s’ha fet des del 27 de març al 5 de juny a l’Institut Escola El Bruel Empuriabrava. L’activitat ha anat adreçada a l’alumnat de 1r a 6è de primària del municipi i pretén que tant els nens com les nenes disposin d’un espai lúdic i de lleure, on es contribueixi a l'educació, a través del joc i del temps de lleure. En total, el Casal Puigmal, ha acollit 30 participants, dinamitzats per un equip de 5 educadores, de manera que l’activitat s’ha desenvolupat amb un grup bombolla tal i com indicaven les mesures sanitàries per Covid-19.