La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha explicat que es replantejaran "el que faci falta" en relació a la decisió de l'espai on traslladaran els residus de l'abocador de Vacamorta de Cruïlles. Jordà ha remarcat que en els propers dies donaran explicacions sobre la seva proposta, en aquest tema "in en molts altres". Un darrer estudi d'alternatives a Vacamorta encarregat per la Generalitat proposa construir un nou abocador a Peralada. Fins ara, la competència en matèria de residus era del Departament de Territori, que estava en mans de Junts, amb el conseller Damià Calvet al capdavant. Ara és la conselleria de Jordà l'encarregada de gestionar el tema. govern.

El darrer informe de la Generalitat, i que ha posat en peu de guerra l'Ajuntament de Peralada, conclou que tant aquest emplaçament com les dues argileres a tocar del dipòsit clausurat són "idonis" per traslladar-hi els més de 2,7 milions de tones de deixalles que hi ha al subsòl de Vacamorta. Entre d'altres, perquè es troben a menys de 80 quilòmetres, tenen capacitat per acollir "com a mínim més de 3 milions de metres cúbics" de deixalles i estan ben comunicats. L'estudi, que ha fet l'empresa Vilaseca Consultors per encàrrec de l'Agència de Residus de Catalunya, descarta dos emplaçaments que també s'han analitzat. Un a Cornellà del Terri i l'altre, a les Llosses.