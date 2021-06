Sant Miquel de Fluvià, un record per la memòria és una entitat sense ànim de lucre que treballa per recuperar i posar a l’abast de tothom la memòria col·lectiva de Sant Miquel de Fluvià. Recullen, digitalitzen i donen visibilitat a fotografies, cartells i vídeos, entre d’altres que estiguin relacionats amb el municipi. En aquest web –smfluviarxm.cat–, s’hi pot trobar diferent material relacionat amb la vida del poble, la seva evolució i la seva gent. La navegació a través dels continguts és senzilla i intuïtiva. L’entitat convida a entrar i descobrir els petits fragments de la història.

L’alcalde de Sant Miquel, Àngel Posas, va indicar, dissabte passat, en la presentació de la web, que la primera notícia que es pot trobar al web és de l’any 1066, amb la consagració de l’església. Es tracta d’un projecte sorgit arran d’una proposta de l’Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià, que va ser aprovat per unanimitat i basat en el projecte que s’ha fet a Bordils anomenat Banc de Memòria Digital. «La memòria és una gran gran calaixera on hi guardem els nostres records i és una eina de futur», va afirmar Xevi Jou, el qual ha apadrinat la idea.

Per la seva banda, Dolors Reig, en nom dels promotors, va fer una crida als conciutadans perquè aquesta sigui una eina molt participativa. «L’agost del 2020 van engegar la feina i ja tenim entrats 800 escrits», va apuntar. Tot el que es faci ara quedarà dipositat en aquesta pàgina.