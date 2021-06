L'entitat ecologista Iaeden-Salvem l'Empordà ha presentat al·legacions a l'ordenança de mobilitat de l'Ajuntament de Figueres. L'objectiu, expliquen els responsables de la plataforma en un comunicat, és treure cotxes dels carrers de la capital de l'Alt Empordà i, alhora, fomentar l'ús de la bicicleta. Des de la Iaeden recorden que fa un any ja van reclamar al consistori que tirés endavant una xarxa de carrils per a ciclistes arreu de la ciutat i pacifiqués aquells carrers on no fos possible crear-ne. L'entitat també exigia que es fes una ordenança per regular l'ús de la bicicleta i dels patinets i una xarxa d'aparcaments segura arreu de Figueres. Des d'aleshores, explica la Iaeden, han seguit treballant per un model de mobilitat que "no passi pel caos del vehicle privat".

L'entitat assenyala que en els propers mesos donaran a conèixer aquest pla que mostrarà l'estratègia per reduir el trànsit del centre de Figueres. De moment, ja han presentat al·legacions a l'Ordenança Municipal de Mobilitat, per "garantir la seguretat de vianants i ciclistes". "Volem fomentar la caminada i l'ús de la bicicleta, recuperar l'espai públic en favor de les persones més vulnerables, de la gent gran, de les persones discapacitades i de la mainada. Amb menys cotxes i més vianants i bicicletes, tindrem una ciutat més amable i molt més atractiva pels forasters", conclou l'escrit.