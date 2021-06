El resultat del projecte PECT Natura i Cultura, promogut pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'ha presentat aquest matí a Llançà per descobrir vuit noves propostes turístiques singulars i sostenibles que permetran conèixer la comarca a través la cultura, el patrimoni, la natura i la gastronomia i avançar en un nou model turístic cap a la sostenibilitat. Les propostes es posen en marxa aquest estiu, pensades per gaudir del patrimoni natural i cultural, fora de les rutes convencionals, en indrets poc coneguts, i en format 4D.

L'objectiu que es vol aconseguir amb aquest nou paquet de propostes turístiques, que neix ara, és promocionar el territori, desestacionalitzar el sector, promoure la desconcentració de la demanda, augmentar la despesa del visitant en pro de l'economia local i diversificar l'oferta turística de l'Alt Empordà.

L'acte de presentació s'ha fet aquest dimecres en un dels espai més singulars de Llançà i on es desenvolupa una de les propostes turístiques participants, el Pati de l'Abat. "Calia identificar empreses que volguessin oferir aquest producte a un mercat que volem que creixi, el nostre objectiu ha estat identificar potencials i posar recursos a productes, idees i sensacions, que existien per llançar-ho al mercat" ha explicat el tècnic de turisme del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Joan Pluma. "Es un potencial que arrenca ara i que voldríem veure desenvolupat i créixer, amb la intenció de crear una xarxa de coooperació, amb serveis, amb activitats, espais residencials, restauració, transports, per poder generar paquets turístics per a persones interessades en conèixer l'Empordà d'aquesta manera poguessin trobar aquesta oferta, que encara no hi és" ha subratllat.

Fruit d'aquest projecte, 14 empreses amb idees turístiques innovadores, s'han beneficiat d'un servei d'acompanyament, mentoria i formació de la mà d'experts en creació de producte i comunicació, gràcies al projecte PECT Natura i Cultura, cofinançat en un 25% per la Diputació de Girona i en un 50% amb fons FEDER de la Unió Europea. A partir d'aquest treball s'ofereixen vuit propostes turístiques resultants que conformen un ventall ampli i divers: Concerts i arts escèniques envoltades d'història al Pati de l'Abat de Llançà; Descoberta de l'Empordà més natural; Conservació de la Tortuga mediterrània; Bany de Bosc en un indret màgic; Immersió en la història vinícola de l'Empordà; Ruta de Vins i Búnquers; Descoberta de les coves del Parc Natural del Montgrí des del del mar i Enreda't Bristri, un joc de desoberta de la natura.

L'acte ha comptat amb la presència de totes les empreses participants, la Cap de Turisme del Consell Comarcal, Olga Sabater i la gerent de l'Associació Empordà Turisme Bele Gràcia, i es va poder gaudir d'un petit tast ecoturístic a càrrec de Glops d'Història. En acabar s'ha fet una actuació de networking entre elles.