La Fundació Tutelar de l'Empordà ha detectat un augment de casos de persones grans que tenen por de sortir de casa arran de la pandèmia. La gerent de l'entitat, Rosa Ayats, diu que durant el 2020 es van haver d'adaptar al confinament i a les restriccions per mantenir l'atenció permanent dels seus usuaris però que ara, un any després, n'estan "notant les conseqüències". "Ens estem trobant casos de gent que porta tant de temps sense sortir que ara té por", explica. L'entitat, que atén persones amb discapacitat intel•lectual i gent gran amb deteriorament cognitiu en règims de tutela, curatela o tutela, alerta també que estan notant una tendència a l'alça en el nombre d'usuaris atesos.

Durant tot l'any passat, van atendre'n 90. Una xifra que suposava un augment d'uns deu casos respecte de l'any anterior. En el que portem d'any, però, l'entitat ja ha registrat gairebé el mateix increment que en tot el 2020.

En concret, en només sis mesos els han entrat vuit casos nous i n'esperen dos més en breu.

La pandèmia va marcar l'any 2020 i va obligar la fundació a readaptar-se per garantir la màxima atenció de les persones que atenen a casa seva i a les que tenen en centres institucionalitzats, com residències. Durant tot l'any passat, l'entitat va atendre 90 persones. D'aquestes 13 van ser en règim de pretutela, 19 en curatela i 40 en tutela. També es va designar l'entitat com a administradora patrimonial de tres persones, defensora judicial de dotze i assistent de tres més.

Del total d'atesos, la majoria (46,67%) van ser persones grans majors de 60 anys de les quals un 30%, en tenien més de 80. La majoria (53%) viuen en residències o llars residències i del 47% restant, el 16% viu amb la família. Un 13% viuen sols amb programes de suport i un 15% té un servei de cuidador de dependència.

Pel que fa a col•lectius, gairebé la meitat (el 46%) són persones amb discapacitat intel•lectual, un 33% persones amb dèficit cognitiu (demència o Alzheimer) i un 21% tenen malalties mentals.

Amb aquesta casuística, l'entitat va haver de garantir durant la pandèmia que les persones que viuen soles tinguessin les necessitats d'alimentació i medicació cobertes però també que comptessin amb material de prevenció, molt escàs a principis de l'any passat. Per fer-ho, el personal va continuar fent els visites regulars a domicili i, en el cas de les residències, se'ls va facilitar material com tauletes i ordinadors perquè poguessin comunicar-se. "Estem els 365 dies de guàrdia", explica Ayats. Un any després, però, les conseqüències es comencen a notar. La gerent del centre explica que estan detectant casos de persones grans que han estat tant de temps sense sortir de casa que ara tenen "por" de fer-ho. "Hem d'anar-ho fent de forma molt pausada", detalla.

Cada cop més casos

Però no només això. La paralització judicial provocada pel coronavirus va propiciar que l'any passat només se'ls derivessin 10 casos nous. Amb la represa de l'activitat, però, en el que portem d'any ja gairebé han assolit la mateixa xifra i tenen clar que la tendència va a l'alça. En aquest sentit, han fet una crida per aconseguir més voluntaris que els vulguin donar suport.

D'altra banda, el president de la fundació, Josep Maria Valent, ha destacat el repte que suposarà el projecte de llei que ha aprovat el Congrés i que reforma la legislació civil i processal pel suport a les persones amb discapacitat. Valent ha defensat que "calia" un canvi de legislació per garantir els drets d'aquest col•lectiu, el respecte a les seves voluntats i la seva autonomia.

Nascuda per l'impuls de les famílies

La Fundació Tutelar va néixer l'any 2002 com una fundació privada sense ànim de lucre, que compta amb el suport de diverses institucions públiques, però que va sorgir de la mà de famílies de persones amb discapacitat intel·lectual de l'Alt Empordà. Actualment, la fundació atén persones dels dos Empordà, tot i que el 90% són de l'Alt.

La seva finalitat és la tutela i curatela d'aquest col·lectiu però també de persones grans amb deteriorament cognitiu i que han estat declarades incapacitades judicialment.

Fins ara, tenien la seu en un despatx del Consell Comarcal de l'Alt Empordà però s'han traslladat en unes noves oficines de la Rambla que s'han adaptat per poder garantir una millor atenció.