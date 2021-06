Amb la pujada de les temperatures i l’estiu a la cantonada, l’Ajuntament de Figueres ha recuperat la iniciativa engegada l’any passat d’il·luminar, amb fileres de bombetes, espais públics de la ciutat. En aquest cas, són les places de l’Església, Patates i Triangular, a més de la Rambla. «Creiem que és important que els espais públics ens els sentim com a propis, de tothom. No podem abandonar-los. Hem pensat que, de cara a l’estiu i a una temporada turística que esperem que sigui bona i positiva, una temporada que ens permeti reactivar-nos econòmicament, calia fer una ciutat més acollidora, de festa, de trobada, una ciutat encesa i vital», ha explicat l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.

L’alcaldessa ha comentat que aquesta acció s’havia plantejat inicialment com a «provisional», però que al final han acordat fer-la més estable per aquest motiu: «Entre tots, necessitàvem pujar els ànims, després de tot el que hem passat a causa de la pandèmia. També és cert que quatre llums no fan la cosa, però hi ajuden, igual com ho fan les llums de Nadal, que contribueixen a que el tarannà i l’esperit de les persones sigui diferent i fan que sigui més Nadal. Això és el mateix. Ara, ja hem fet una posada a punt i de fixacions de punts de llum».

La idea és que a part de les tres places i la Rambla, que ara ja estan il·luminades al vespre, de mica en mica s’hi puguin anar sumant més espais públics de Figueres.