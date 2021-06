L'equip de govern de Figueres (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) ultima el nou contracte d'escombraries i preveu portar a ple el canvi de gestió el mes de juliol. Així ho ha assegurat el vicealcalde, Pere Casellas, que ha explicat que estan treballant "a marxes forçades" i que l'opció que plantegen és posar a concessió via gestió indirecta la recollida d'escombraries i internalitzar, si "surten els números", el servei de neteja viària. L'anunci l'ha fet al ple d'aquest dilluns -que s'ha fet de manera presencial però sense públic- on s'han aprovat els nous plans de gestió d'Ecoserveis per al període de l'1 de maig –la data en què Fisersa va assumir la gestió de l'enllumenat públic- al 2 d'octubre d'aquest any.

Els plans s'han hagut d'actualitzar per eliminar la partida prevista per aquest servei, que s'ha municipalitzat. L'aprovació, però, s'ha fet amb els vots en contra dels dos grups de l'oposició, Junts per Figueres i Cs. Tant Casellas com l'alcaldessa, Agnès Lladó, han admès que no hi votaven a favor "convençuts" però que calia fer-ho per permetre que el servei continuï funcionant. "S'estan dedicant molt esforços i es treballa a contrarellotge perquè aviat tinguem un canvi en aquest sentit", ha dit Lladó. Els plans de gestió aprovats per aquest període sumen un total de 2,4 milions d'euros (MEUR) i engloben els serveis de deixalleria municipal, neteja viària i recollida d'escombraries. La voluntat de l'equip de govern es municipalitzar també la neteja viària i treure a concessió les escombraries. Casellas ha anunciat que hi estan treballant i que esperen poder portar el canvi de gestió al ple del mes que ve.

Múltiples pròrrogues

De fet, el contracte va vèncer l'octubre del 2016 i des d'aleshores s'han hagut de fer diverses pròrrogues a l'espera de poder posar en marxa un nou concurs, després que el Tribunal Català de Recursos Contractuals declarés nul·la la licitació que s'havia posat en marxa.