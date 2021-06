El litoral de Cadaqués ha estat l'escenari, aquest diumenge, d'una acció ambiental de neteja marítima organitzada per Cuidem Cadaqués amb la complicitat de Platges Netes de Llançà, Alongside i l'Associació Salt Al Mar. Un primer grup format per una trentena de voluntaris d'edats diverses han netejat la platja de Portlligat. Després de dues hores de feina, han recollit uns vint-i-tres quilos de brossa, sobretot plàstics de mida reduïda.

L'activitat ha coincidit amb la celebració, aquest cap de setmana, del Dia Mundial del Medi Ambient.

Un segon grup format per una quinzena de bussejadors de Salt Al Mar, han actuat al fons marí de Sa Sabolla. De dins de l'aigua han extret tota mena d'estris, fins i tot un mòbil d'última generació que ha estat localitzat per una jove participant de catorze anys. Les deixalles extretes del mar pesaven una vintena de quilos.

Les entitats participants fa temps que desenvolupen aquest tipus d'activitats per a reforçar la sensibilitat ambiental dels ciutadans per evitar la contaminació del litoral i l'entorn marí. La retirada de brossa evita que vagi a parar al mar o que hi retorni en cas d'haver estat portada per algun temporal.