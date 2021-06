El Centre de Lleure El Dofí va sorgir fa més de vint anys a partir d’un grup de famílies que portaven els seus fills a l’escola d’educació especial Mare de Déu del Mont i des de fa més de vint anys continua sent una peça clau per a la millora del benestar de les persones amb diversitat funcional i de les pròpies famílies. «Primer havia funcionat com l’esplai de l’escola Mare de Déu del Mont fins que es va constituir l’associació com a tal el 10 de gener de 1998» recorda l’actual secretària del Dofí, Fina Ginjaume. «Crèiem que aquests nens i nenes havien de poder gaudir d’activitats de lleure fora de l’entorn familiar com qualsevol altre nen o nena de la seva edat» explica la Fina, mare d’en Guillem que va entrar al centre quan tenia 8 anys. Des de llavors l’aposta ha estat estimular la creació d’una oferta cultural i de lleure inclusiu a la comarca que els permet tenir una major visibilitat dins de la ciutat de Figueres.

El Dofí és el lloc on les famílies poden trobar-se, compartir i «enriquir-nos mútuament». El centre els permet «sentir que ens entenen de veritat perquè tots vivim el fet de tenir un fill amb diversitat funcional. A vegades també s’hi ha organitzat alguna activitat per a les famílies sobre algun tema en concret que ens preocupava a la majoria».

Al Dofí hi ha nens i nenes des dels 8 i 9 anys fins a usuaris de cap als 40 anys. Des d’un inici ha estat gràcies a una xarxa molt gran de monitors i voluntaris que ha estat possible fer les activitats del centre i «sempre diem que sense ells el Dofí no hagués estat possible i tampoc existiria ara». Però El Dofí sobretot permet a les famílies durant el cap de setmana, el casal o les colònies poder disposar d’unes hores o dies de respir per seguir endavant. «Els nostres fills necessiten una atenció molt continuada i durant tota la vida, per això, poder disposar d’aquest temps permet una millor qualitat a tota la família». Cadascú utilitza com vol, segons les seves necessitats: descansar, fer activitats personals o simplement poder oferir a un altre membre de la família un temps, però el que és realment important és poder tenir aquest temps de desconnexió, explica també Mercè Coll, presidenta del centre i mare de la Sònia que és també usuària del Dofí des dels 6 anys.

La importància de disposar d’un centre com el Dofí suposa per als usuaris tenir un lloc on trobaran els seus amics, gaudir d’unes activitats fora de la família, l’escola, del centre d’atenció continuada o taller, amb unes activitats adaptades a les seves inquietuds i capacitats. Precisament amb les ganes d’adaptar les activitats als joves amb diversitat funcional s’han anat diversificant i s’ha intentat anar introduint activitats inclusives.

Teatre, futbol o bàsquet

Hi ha el grup que fa teatre, els divendres, i junt amb els monitors i voluntaris hi ha una professora de l’aula de teatre Eduard Bartolí. També destaca el grup de bàsquet format per usuaris i usuàries del Dofí i l’Altem que està dins del Club de Bàsquet Adepaf. Hi ha un altre grup de futbol que també està format per usuaris i usuàries del Dofí i de l’Altem i que està dins del club de la Unió Esportiva Figueres. Tenen les activitats de cap de setmana que són molt variades i de vegades estan relacionades amb esdeveniments que hi ha a la ciutat. I durant l’any, s’intenta fer-ne algunes conjuntament amb altres entitats com: el Cau de Sant Pere, Els Xiprers al vent o Xots de Castelló d’Empúries i darrerament també amb l’associació TEA. «L’objectiu és anar ampliant el cercle» destaca Coll. Ara les activitats, arran de la pandèmia, no les portem a terme al local, situat a la Calçada dels Monjos de Figueres: «la Salle ens ha ofert un espai gran a l’aire lliure i segur per realitzar-les amb la màxima seguretat».

El confinament que ha estat especialment dur per a tothom, ho va ser d’una forma molt especial per als usuaris que el van viure amb les seves particularitats totes elles molt diferents, ja que tenen patologies també diferents. «A tots se’ls van trencar les rutines que per ells són molt importants i els donen seguretat. No poder anar a l’escola, al taller o al centre de dia se’ls va fer llarg i difícil. Per ells la família també és molt important i no poder anar a veure avis o tiets els va costar molt», diu la Fina. Com tots també ells han tingut sort de les noves tecnologies que els van permetre estar més a prop dels familiars i amics. Els monitors del Dofí van tenir la idea d’organitzar trobades virtuals els dissabtes i va ser una experiència també molt interessant, recorda la mare d’en Guillem.

Perquè el Dofí continuï essent un espai de desenvolupament pels usuaris i de trobada familiar, cal realitzar actes solidaris per recollir fons i tirar endavant, com la parada de Sant Jordi, les parades de flors de primavera i Nadal. També van a la Fira de Santa Creu, però és la Quina que organitza el que permet recollir més fons en un dia. A més cada família paga una quota de soci trimestral i per cada activitat a la qual assisteix el seu fill o filla paga una quantitat. També reben una subvenció per a activitats de l’Ajuntament de Figueres i col·labora en les despeses del local. Altres associacions organitzen actes a benefici del Dofí com ara l’associació La Progressiva de Vilabertran, la quina verdadera de Palau o el grup les Tintoreres de Llançà. Igualment necessiten el suport d’empreses i particulars per tirar endavant el projecte». L’any passat amb la pandèmia es va poder fer el casal d’estiu, només als matins, que aquest any ja ha obert les inscripcions, i també s’han preparat unes colònies per fer el proper mes de setembre.