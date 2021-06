Un centenar de persones van reunir-se, dissabte 5 de juny al matí, per netejar les onze platges de l'Escala, amb motiu del Dia Mundial del Clima. La recol·lecta de deixalles va estar organitzada per la Brigada del Salabret, una agrupació escalenca que neteja les platges del litoral gironí molt sovint.

En aquesta ocasió, l'èxit de la convocatòria ha sigut evident, ja que hi han assistit prop de cent persones de la zona, de totes les edats. Entre la brossa recollida, principalment hi havia envasos, cigarretes, bosses de plàstic, begudes o fils pesquers.

Un cop finalitzada la neteja, sobre el migdia, dos treballadors de la deixalleria de l'Escala es van oferir a ajudar-los, proporcionant-los dos contenidors perquè poguessin abocar-hi totes les deixalles recollides. Després, els dos treballadors les han portat a la deixalleria.

La Brigada del Salabret sol fer diverses actuacions de neteja per mantenir els paisatges altempordanesos, "on l'administració no pot arribar", tan nets com sigui possible, com afirmen des de l'associació. Anteriorment han netejat espais com la Torre Montgó, el polígon internacional Empordà-Vilamalla o altres platges de la Costa Brava. També fan xerrades als joves per promoure la conscienciació per la cura del medi ambient.