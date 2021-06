Olga Carbonell, a més d’alcaldessa de Sant Climent Sescebes, també actua, aquest mandat, com a consellera comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i vocal de la Federació Catalana de Municipis (FCM) i vicepresidenta de l’àmbit econòmic i d’ocupació.

Com ha respost el poble de Sant Climent a aquest any i escaig de pandèmia?

Estem molt contents de la realitat humana de tot el poble. Va ser un primer moment de xoc i podem dir que ens vam trobar amb un confinament estricte. Vaig rebre moltes trucades de gent del poble per si calia mobilitzar-se per anar a repartir aliments als que no podien sortir, perquè eren persones de risc. De seguida es va fer una xarxa de voluntariat molt important, que no va fer falta mobilitzar-la. També ens vam recolzar en els voluntaris de Protecció Civil, que van desplegar tots els seus esforços i la seva dedicació. Vam prioritzar molt les persones de risc, els grans i els que vivien sols. Els trucàvem tres cops a la setmana i anàvem a fer-los la compra. Tothom va ser molt prudent i no hem tingut problemes de cap tipus, més enllà dels inconvenients habituals provocats per la situació.

Pel que fa a la salut, no s’ha produït cap ensurt?

Van haver-hi alguns casos de positius, però, en la primera onada, molt pocs.

Aquesta situació ha provocat que no poguessin desenvolupar la tasca planificada?

No, perquè no ens ha impedit de dur a terme res del que estava previst. El que més ha afectat és al tema lúdic, que ha quedat aturat el que hi havia previst. Pel que fa a la inversió, s’havia anat fent tot el que estava previst.

Com tenen la remodelació interna de l’antiga cooperativa agrícola?

Aquests dos últims anys de mandat ens vindran molt assenyalats per la concessió del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOiSC) que hem obtingut. Vam presentar dos projectes al PUOiSC. Un és la reforma interior d’una part de l’antiga cooperativa i l’altre, refer part dels carrers del centre del poble. Pel que fa a la cooperativa, aquesta és una segona/tercera fase del projecte iniciat fa uns quatre anys. L’any 2015, l’Ajuntament va adquirir l’edifici de l’antiga cooperativa, un edifici que tenia unes deficiències estructurals i d’aïllament molt importants. Tenia una estructura interna que, més enllà de cooperativa, no pot servir per a res. Vam valorar que, primer, havíem de fer una sèrie de reformes estructurals, per estabilitzar la coberta, es van enderrocar tota la part interna de les tines, hem enderrocat totes les tines laterals, de manera que ha quedat un espai molt ampli. Ara, volem fer una sala polivalent, perquè, al poble, no tenim un espai per fer aquelles coses, com ara presentacions de llibres, xerrades per a la gent del poble, etc. És una sala polivalent, tot i que, a Sant Climent, hi ha la Sala de Ball de la Societat, però és peculiar i té les seves mancances. Després, haurem de rumiar què volem fer amb l’altra meitat de la cooperativa, però som conscients que són projectes molt ambiciosos i ara l’hem pogut tirar endavant gràcies a l’ajut de la Generalitat, que rebrem. Amb fons propis de l’Ajuntament, hauria estat impensable, fer això.

I la reforma dels carrers?

Fa molts anys, amb el «Fons Zapatero», es va fer una part dels carrers i va ser una obra que va agradar molt a la gent. Ara, hem cregut convenient continuar-ho, ara que tenim l’oportunitat de presentar un projecte ambiciós a la Generalitat. Aquests dos anys, tenim molta feina a fer. Ja tenim els projectes fets i ha estat aprovat pel ple.

Què és el que destaca més del que han pogut fer en aquests darrers sis anys?

Al principi, vam posar molt d’ordre, tant a dins de l’ajuntament com a fora al poble. En un poble amb un pressupost petit, no pots tenir grans projectes, però, si t’organitzes bé i gestiones bé els recursos, es poden fer moltíssimes coses. I crec que, això, ho hem aconseguit. Hem prioritzat la neteja, l’ordre i l’endreça; hem instaurat coses que han tingut una rebuda molt bona. Una de les primeres coses que vam fer va ser canviar tots els contenidors, ja que n’hi havia de dispersats per tot el poble, sense gaire ordre. Una altra de les coses que hem prioritzat més és el manteniment dels edificis municipals, perquè estaven molt deixats, amb les façanes descuidades. Els hem fet tots. Nosaltres volem el poble endreçat i, quan passegem, ens agrada veure com la gent cuida les seves cases. Hem volgut predicar amb l’exemple. L’any 2017, també, vam fer la remodelació del cementiri, que s’ha fet més accessible i vam facilitar l’entrada, mantenint l’enjardinament. Ara, l’hem refet.

Molts anys enrere, Sant Climent convivia amb un campament militar. Què n’ha quedat, aquí?

Bàsicament, el record i, actualment, les pràctiques de tir. Però, avui ja no hi ha una interacció entre les persones que treballen a la base militar i les persones que viuen al poble. Abans, hi havia sigut, perquè s’hi feia el servei militar, eren soldats de lleva i quan podien sortir del campament, anaven al poble, que en aquella època es va transformar, arribant a tenir 54 bars. Això, en el seu moment, va portar una riquesa a moltes famílies. A escala institucional, hi ha molt bona relació i bona comunicació.

Quina és la mancança que té el poble que s’hagi de resoldre?

Tenim un problema amb el camí vell de Peralada. Ha vingut la Diputació i no sabem com solucionar-ho, ja que és una carretera municipal. Estem encallats, perquè és una obra faraònica i hem encarregat un estudi geotècnic i, amb el resultat, ens haurem d’entendre. És d’aquelles coses que entenem que cal arreglar, però ens és del tot impossible.

Pot combinar bé la seva faceta d’advocada amb la d’alcaldessa?

Sí, perquè les targetes ens permeten signar electrònicament. Per tant, tenint un ordinador, puc signar quan em passen les coses. Crec que, amb aquests sistemes, tenim la gestió informatitzada. Per altra banda, tenim un equip molt bo, a l’Ajuntament. Tinc molta sort, ja que, quan vam entrar, vam crear la part administrativa. El meu reconeixement al personal, perquè és molt correcte. Tenim un agutzil les 24 hores del dia. Em sento molt emparada, amb això. Els quatre regidors que som el nostre grup d’ERC hi estan deixant el coll i em permeten no sentir-me sola, quan ets alcaldessa. Cadascú fa caminar les seves àrees i això, per mi, és fantàstic. Tenim una distribució d’àrees molt clara i no em puc queixar de res.