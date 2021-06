L’Equip d’Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha realitzat al municipi de Vilafant un curs presencial de primera acollida adreçat a persones nouvingudes a la comarca, centrat en el coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic.

El curs, que ha comptat amb la participació de més de 25 persones, ha estat impartit per diferents professionals dels serveis públics presents al municipi, dels àmbits sanitari, de la seguretat ciutadana, l’atenció ciutadana, els serveis socials, la formació d’adults i l’acció comunitària, juntament amb l’equip de primera acollida del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. La intervenció d’aquests professionals ha permès oferir als participants informació de primera mà sobre el funcionament dels serveis i recursos existents al municipi i a la comarca.

Els cursos per a persones nouvingudes

Durant aquest any hi ha prevista la realització de 17 cursos de primera acollida en diferents municipis de la comarca. Aquests cursos estan oberts a tota la ciutadania que necessiti obtenir el certificat d’acollida previst en la Llei d’acollida de persones immigrades i les retornades a Catalunya.

Per poder obtenir el certificat, tal com estableix el Reglament d’Acollida de la Generalitat de Catalunya, cal acreditar la participació en tres mòduls de formació: un mòdul (A) per aprendre català i castellà, amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials; un mòdul (B) sobre coneixements laborals, amb una durada mínima de 15 hores; i un tercer mòdul (C) sobre coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic, amb un mínim de 15 hores.

Aquesta activitat ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu i el suport de l’Ajuntament de Vilafant i la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.