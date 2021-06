Els usuaris dels trens de Rodalies i Regionals disposen, des d'aquesta mateixa setmana, d'un espai annex a l'estació de Figueres per aparcar-hi el cotxe. Un cop resolts uns últims retocs tècnics, els operaris han posat en funcionament aquest servei aquest 2 de juny. L'aparcament té l'accés per als vehicles per la plaça de l'Estació, però pel que fa als vianants hi ha dues maneres d'entrar-hi o sortir-ne. Una és per la part de les barreres i l'altra des de les andanes de l'estació.

L’ens gestor de les infraestructures ferroviàries, Adif, tenia aquest aparcament de la plaça de l’Estació de Figueres en desús des de fa gairebé sis anys