L'Agència Comarcal de l'Energia i Clima (ACEC) del Consell Comarcal de l’Alt Empordà conjuntament amb l'Associació d'Usuaris del Vehicle Elèctric (AUVE) ha engegat sis xerrades sobre les noves ajudes que l’Institut Català d'Energia (ICAEN) té previst publicar durant el mes de juliol, concretament les subvencions MOVES III per l'adquisició de vehicles elèctrics i punts de recàrrega.

Les xerrades que queden previstes per aquest mes de juny són: el dia 10 al Far d'Empordà, l’11 a Sant Llorenç de la Muga, el 21 a Vila-sacra i el 28 el Port de la selva.

El sector del transport és el major consumidor d'energia d'un municipi i representa aproximadament més del 50 % de les emissions de CO2, segons les dades dels Plans d'Acció d'Energia Sostenible municipals.

Una de les alternatives per reduir el consum de combustibles fòssils és el foment de la mobilitat elèctrica. Per aquest motiu des l'ACEC s'organitza les sessions informatives sobre els avantatges, inconvenients, costos del vehicle i infraestructures necessàries. A més, s'informarà sobre la nova convocatòria d'ajuts que permetrà a l'usuari reduir la despesa en la compra tant de vehicles com de punts de recàrrega.

Hi ha disponible un correu d'atenció al ciutadà per resoldre els dubtes sobre les ajudes i qualsevol dubte sobre la mobilitat elèctrica: puntinfoenergia@altemporda.cat.