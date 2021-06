La segona edició dels Pressupostos Participatius de La Jonquera ja té guanyador. Els 109 veïns i veïnes de la vila que han participat en la votació s’han decantat per l’skatepark com a proposta preferida (45 vots), tot i que seguida de molt a prop per la pista de pàdel (44 vots) i el circuit de pump truck (39 vots). En total, han estat catorze dies de votació telemàtica, que han mobilitzat gairebé un 4% del cens de persones majors de 16 anys del poble (i, per tant, amb dret a vot), una xifra que millora en gairebé mig punt l’índex de participació de l’anterior edició dels Pressupostos Participatius.

Atès que l’skatepark ja exhaureix la totalitat de la partida sotmesa a discussió i decisió de la ciutadania de La Jonquera, serà aquesta la proposta que executarà l’Ajuntament. Tot i així, la resta d’actuacions que han rebut amplis suports de les persones participants també seran tingudes en compte de cara al futur. Sònia Martínez, alcaldessa de La Jonquera, ha agraït “la implicació dels jonquerencs i les jonquerenques des de l’inici del procés participatiu, que va començar amb la realització de propostes i ha finalitzat amb la votació popular” i ha emmarcat les tres propostes que han rebut més suports en “l’interès i atractiu que desperten els esports i l’activitat a l’aire lliure entre els veïns i les veïnes del municipi”.