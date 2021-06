Els murs de formigó que aquest curs s’han disposat a les entrades d’alguns centres educatius de Figueres han deixat de ser freds i grisos per quedar pintats i tunejats. L’Ajuntament de Figueres ha triat els colors blau marí i lila per anar alternant cada bloc. En els que són blau marí, llueixen en blanc i en majúscula les lletres Figueres, mentre que els morats estan decorats amb un dels símbols de la ciutat, les fulles de figuera.

Una situació provisional

Aquests blocs de formigó substitueixen de forma provisional espais de la via pública que abans havien estat ocupats per places d’aparcament, per una qüestió de seguretat a les portes de les escoles. La seva funció és fer de pantalla protectora entre la vorera i el pas de vehicles i garantir que els nens i les nenes, acompanyats per les seves famílies, guarden prou bé la distància, entre uns i altres, a l’hora d’entrar o de sortir de l’escola.

A Figueres, es poden trobar davant La Salle, el Josep Pallach i el Salvador Dalí. Des de l’Ajuntament han informat que, una vegada es doni per acabada la pandèmia i es normalitzi la situació sanitària, ja no serà necessària la presència d’aquests murs davant dels centres educatiu.