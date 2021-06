Parc Tramuntana, el projecte d’energia eòlica marina flotant dissenyat per a l’Empordà, ha fet públic aquest dijous, 3 de juny, el seu estudi paisatgístic. Elaborat per la companyia tecnològica internacional Plain Concepts, el projecte és fruit de 2 mesos de feina i permet observar, de forma òptima i sobre fotografies reals, com es visualitzarien els 35 aerogeneradors del parc des de 14 punts diferents de la costa empordanesa. L’estudi, que s’anirà actualitzant amb noves recreacions al llarg de les properes setmanes, està disponible en aquest enllaç.

Els promotors diuen que, gràcies a l’aplicació tecnològica desenvolupada per Plain Concepts, l’usuari obté una versió objectiva i fidedigna de com es veuria Parc Tramuntana, situat a una distància mitjana de 24 km de la costa, i que tindrà l’aerogenerador més proper allotjat a 14 km del Cap de Creus.

Afirmen també que la recreació dels aerogeneradors s’ha fet un estudi de gran precisió, en què s’ha tingut en compte fins i tot l’efecte de la curvatura de la terra. «Així, per exemple, un aerogenerador situat a uns 30 km de la costa, vist des d’una alçada de 3 metres sobre el nivell del mar, quedaria ocult en un terç de la seva mida per la línia de l’horitzó. Per tant, cada aerogenerador present en les imatges es representa, exactament, amb les dimensions que es veuran des de la costa», s'exposa en un comunicat de premsa, fet públic per Parc Tramuntana, en què s'hi afegeix: «Els aerogeneradors seran de color blanc, tal i com es representa a les recreacions de Plain Concepts, fet que contribueix a la integració del parc al paisatge marítim de l’Empordà».

«Transparència, consens i integració»

«Aquest estudi respon al compromís de Parc Tramuntana amb la transparència i la vocació d’integració i consens amb els diferents actors del territori. Des de finals de gener, els seus promotors s’han reunit amb més de 40 entitats i més de 200 persones de tots els sectors de l’Empordà, des d’administracions públiques fins a confraries de pescadors, associacions empresarials, turístiques, nàutiques i de l’hostaleria, ecologistes, parcs naturals, universitats i grups de recerca, entre altres», s'anota en el comunicat de premsa.

Parc Tramuntana ha anunciat que, al llarg dels propers mesos, seguirà obert al diàleg amb el territori per continuar amb la definició d’un projecte concebut, en essència, com una oportunitat energètica, econòmica i mediambiental per a l’Empordà i la demarcació de Girona davant el repte del canvi climàtic.

De la mateixa manera, Parc Tramuntana afirma que vol contribuir al compliment dels objectius marcats per la Llei de Canvi Climàtic a Catalunya, que fixa la cobertura d’un 50% de la demanda elèctrica a través d’energies renovables el 2030, i del 100% el 2050. Està previst que el parc entri en funcionament l’any 2026, amb una capacitat productiva de 500 MW, equivalents al 45% de la demanda actual de tota la demarcació de Girona.