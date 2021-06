La portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Vilafant, Rebeca López, ha anunciat aquest matí que la formació iniciarà una campanya de recollida de signatures a les escoles del municipi per a evitar que la Generalitat suprimeixi una línia de P3 del centre Les Mèlies. “Si la Generalitat segueix endavant amb la idea moltes famílies que desitgen portar als seus fills a Les Mèlies, i a més els toca per zona, no podran escolaritzar-los allà”, explica López.

López justifica la iniciativa argumentant que “la supressió d'una línia de P3 suposa també que s'incrementarà la ràtio d'alumnes tant en el col·legi Les Mèlies com en el Sol i Vent i això va en detriment de l'aprenentatge dels alumnes i també afegeix major pressió i volum de treball als mestres”. Des de la formació ja han anunciat que es posaran en contacte amb tots dos centres de la localitat per a informar-los de la iniciativa “perquè puguin col·laborar”.

La recollida de signatures tindrà lloc de manera principal davant els col·legis Les Mèlies i Sol i Vent durant les entrades i sortides dels alumnes per a facilitar que els pares puguin sumar-se a la iniciativa, encara que també hi haurà la possibilitat de mostrar suport en altres punts del municipi. “Volem posar a la disposició de l'Ajuntament totes les signatures perquè es presenti formalment una queixa a la Generalitat i faci marxa enrere en el projecte de supressió de la línia de P3”, finalitza López.