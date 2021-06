Durant aquest mes de juny l'Ajuntament de Castelló d'Empúries celebra les reunions de la Comissió Tècnica per a dur a terme aquesta tasca de validació de les propostes que es van rebre per part dels ciutadans i ciutadanes del municipi del Pressupost Participatiu 2022. Aquestes han de complir els requisits establerts i no superar la partida fixada de 200.000 €. Un cop finalitzades aquestes reunions, es publicarà un document amb les propostes vàlides i desestimades, especificant en el cas d’aquestes últimes el motiu. Les propostes considerades com a vàlides seran les que passaran a la tercera fase, que és el Fòrum Ciutadà de Priorització.

La convocatòria del Fòrum Ciutadà de Priorització és on la ciutadania del municipi serà cridada a prendre-hi part. Els assistents a partir d’una sessió participativa, hauran de seleccionar un nombre determinat de propostes que seran les que finalment se sotmetran a votació popular (última fase del procés).

Es preveu realitzar el Fòrum durant les primeres setmanes del mes de setembre. Més endavant s’informarà la ciutadania del dia, hora i lloc que se celebrarà aquest pels mitjans habituals de l’Ajuntament.