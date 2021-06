El ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries de dijous passat va aprovar un conveni de cooperació per al finançament i desplegament del programa de targetes moneder, amb el Consell Comarcal. Per fer front a l’actual augment de demandes d’Ajudes d’Urgència Socials relacionades amb la cobertura de les necessitats bàsiques, el Consell proposa ampliar la dotació de les partides destinades a garantir ingressos suficients a les famílies, per assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques, bé sigui a través de transferències o bé mitjançant la implantació d’un nou Programa de Targetes-moneder.

«Hem de garantir que tothom tingui accés a l’alimentació», va dir la regidora de Serveis Socials, Anna Massot.