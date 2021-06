Un grup de voluntaris de diferents entitats de l’Escala, sota la Brigada Activista del Salabret i amb la col·laboració del Camp d’Aprenentatge d’Empúries, celebraran, aquest dissabte 5 de juny, dins del Clean up day amb motiu del Dia mundial del Medi Ambient, una jornada de neteja de les platges del municipi escalenc. Els organitzadors animen a tothom a col.laborar en aquesta jornada, especialment a tota aquella gent preocupada per la situació del litoral. A les deu del matí, començaran a la platja del Rec del Molí.

Els cinquanta participants estaran repartits per onze platges del municipi escalenc. Cal inscriure’s al formulari per participar a l’activitat, dur guants, alguna peça de roba blanca i respectar les mesures Covid. El seu lema és: «No són les nostres deixalles, però sí és el nostre planeta».

L’objectiu dels organitzadors d’aquesta jornada de neteja del litoral és posar al dia les diferents platges que hi ha al terme municipal escalenc per a la temporada d’estiu. Volen sumar més voluntaris per tal d’evitar més esforços sobre el territori a pocs dies perquè s’aixequi la veda dels banyistes.

Cada Dia Mundial del Medi Ambient té per objectiu conscienciar el públic d’un tema ambiental de rellevància. El tema d’aquest 2021 se centra en la restauració d’ecosistemes. I és que els ecosistemes són el suport de la vida al planeta. La seva cura i protecció repercuteix de manera directa en la salut del planeta.