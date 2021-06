La presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha nomenat a l’alcalde de Torroella de Fluvià, Pere Moradell Puig com a vicepresident segon de l’ens, després de la dimissió de l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, com a conseller comarcal per tornar a la Diputació.

D’aquesta manera, el vicepresident primer és Josep M. Bernils i Vozmediano; el vicepresident segon, Pere Moradell; el vicepresident tercer, Alfons Vila i el vicepresident quart, Agustí Badosa. El conseller comarcal, Pere Moradell figurarà com a portaveu suplent i com a portaveu adjunt, del grup comarcal de Candidatura de Progrés.