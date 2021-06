L’Ajuntament de Figueres ha iniciat la instal·lació de 25 tòtems que senyalitzen i ordenen els 25 aparcaments gratuïts o concessionats que hi ha a la ciutat. L’objectiu és fer més fàcil l’aparcament a la ciutat, tant pels veïns com pels visitants.

A cada tòtem hi ha la informació i el mapa amb la situació de tots els aparcaments, així com el número de places que hi ha a cadascun i també informació turística que indica i situa els principals atractius que es poden visitar a la ciutat.