El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Figueres ha iniciat una campanya de recollida de firmes a través de la pàgina Change.org per reclamar al govern millores que permetin acabar amb la inseguretat a la ciutat. “Estem veient com la inseguretat ha anat a més en els darrers anys i la situació s’agreuja amb els successos que s’han produït les darreres setmanes en determinats barris de la ciutat i calen decisions urgents, està en risc el model de convivència i llibertat que tenim”, explica el portaveu de la formació, Héctor Amelló.

La proposta del partit taronja demana impulsar un front comú entre agents polítics, econòmics i societat civil; donar major suport a les forces i cossos de seguretat de l’Estat; augmentar el nombre d’agents policials dedicats a la seguretat ciutadana per tenir més presència policial al carrer; incorporar en diferents punts del municipi un sistema de reconeixement de matrícules i gestió d’alertes; proporcionar pistoles elèctriques a la Guàrdia Urbana; crear una unitat especial de policia de barri que tingui perfecte coneixement de la casuística particular de cada zona de la ciutat; i posar en marxa una oficina de defensa dels drets dels veïns afectats per la ocupació il·legal.

“La inseguretat és una de les principals preocupacions de tots els ciutadans de Figueres i cada dia ens sentim més vulnerables en els carrers de la nostra ciutat perquè el problema és greu”, descriu Amelló, qui també afirma que la manca de seguretat és un factor que degrada la qualitat de vida dels ciutadans al temps que fa perdre la confiança en els poders públics i degrada la imatge de la ciutat. “Tots els ciutadans tenim dret a sortir al carrer amb tranquil·litat, a gaudir d’un espai públic segur i saber que es garantirà el respecte a la propietat privada, la integritat i la seguretat personal”, afegeix.