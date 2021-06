El diputat socialista Òscar Aparicio ha preguntat al govern en quin estat es troba la licitació de la redacció del projecte i l’alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, demana celeritat després de dotze anys en barracons

Els socialistes gironins han demanat al govern de la Generalitat celeritat amb la licitació de la redacció del projecte i de la construcció de l’institut de Vilafant, un institut que acull a joves no només de Vilafant, sinó de Borrassà i Santa Llogaia. El diputat socialista, Òscar Aparicio, ha pregunta al govern “en quina fase es troba actualment el projecte i quin és l’estat”.

Aparicio també ha preguntat al govern “si el Departament pot garantir que les obres estaran acabades al mes de setembre de 2022 per a poder iniciar el curs lectiu 2022/2023”. El nou centre té en la seva totalitat un pressupost ja aprovat per la Generalitat de 8,35 M d’euros. Aquest curs hi ha al centre 525 alumnes i 51 persones al professorat.

Cantenys ha explicat que “la construcció de l’institut és una reivindicació que data de l’any 2006. Actualment l’institut es troba ubicat en barracons, després de 12 anys en aquestes condicions la situació és insostenible. No s’hi cap. La situació de precarietat de les instal·lacions i de l’espai impedeix el creixement de l’institut i fa que no es pugui completar l’oferta amb més cicles formatius més enllà de l’únic que ara s’ofereix”.

L’alcaldessa socialista indica que ara fa dues setmanes es va donar per finalitzat el procés participatiu amb l’AFA, el centre i l’Ajuntament. Cantenys ha volgut concloure que “amb la inversió en manteniment dels barracons i l’espai que s’ha dedicat durant aquests 12 anys ja tindríem un nou institut amb les condicions adients per oferir la millor educació als alumnes i amb una oferta formativa molt més àmplia”.