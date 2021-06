L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, enumera alguna de les grans accions que l’equip de govern ha tirat endavant a l’equador del mandat: «Per una banda, s’ha desencallat la construcció de l’escola Carme Guasch i Darné, un centre educatiu que fa quinze anys que està en barracons. A més, per tal de millorar i gestionar de forma directa i propera alguns serveis com l’enllumenat, l’hem municipalitzat, per fer-lo molt més eficient i per fer les inversions necessàries per resoldre mancances que té la ciutat».

Agnès Lladó també ha recordat que «s’han destinat més de cinc milions d’euros a poder pal·liar els efectes de la pandèmia en l’àmbit social i econòmic, a les empreses, als autònoms, als treballadors i a les persones que han entrat en els col·lectius de vulnerabilitat».