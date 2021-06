D’entre els altempordanesos que eren al Govern de la Generalitat amb càrrecs destacats fins ara, només el figuerenc Josep Puigbert té garantit que continuarà en aquest nou mandat presidit pel republicà Pere Aragonès. Puigbert exerceix, des de l’any 2014, de director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà. «Tinc contracte laboral i no m’han de tornar a nomenar», afirma el periodista. Per la seva banda, la portbouenca Mireia Mata, la qual, fins ara, exercia de directora general d’Igualtat, dins del Departament d’Afers Socials i Ciutadania, assegura que espera continuar, «però haurem d’esperar les confirmacions aquesta setmana», declara.

Per la seva banda, el delegat del Govern català a les comarques gironines, el llançanenc Pere Vila, manifesta que «ara mateix, els delegats sabem que no continuarem com a tals, a partir de primers d’aquest mes de juny. No sabem, encara, si continuarem al Govern o no». El 20 de juliol del 2018 es va cloure un període de més de vuit mesos sense delegat del govern de la Generalitat a les comarques gironines, arran de l’aplicació de l’article155. El govern espanyol va substituir el ripollès Eudald Casadesús per l’altempordanès Pere Vila, que havia iniciat la seva carrera política com a alcalde del seu municipi de Llançà.

«Vull reconèixer i agrair el comportament admirable i exemplar dels treballadors i treballadores de la Generalitat a Girona, que durant aquests mesos d’incertesa i desànim no han defallit i han continuat treballant a favor de la ciutadania i dels pilars que sostenen l’estat del benestar. Mai els estaré prou agraït d’haver continuat fent la feina en uns moments d’especial dificultat. Gràcies», deia Vila en la seva carta de benvinguda, assumint aquesta nova etapa de la seva vida «com un repte per treballar pel nostre país –i la Catalunya dels nostres fills i nets- i especialment per les comarques gironines, la terra que estimo».

La portbouenca Mireia Mata va ser durant vuit anys, entre el 2007 i 2015, regidora de l’Ajuntament de Figueres, i va treballar d’administrativa a la Generalitat de Catalunya. Va formar part de la direcció nacional d’Esquerra Republicana de Catalunya i, entre els seus càrrecs de responsabilitat al Govern, ha estat coordinadora territorial de Joventut a Girona, i directora de Serveis Territorials de Governació i Administracions Públiques. També va ser delegada de l’Escola d’Administració Pública a Girona. Des del 2016, Mata ocupava el càrrec de directora general d’Igualtat de la Generalitat.

El seu càrrec li atorgava la responsabilitat de vetllar perquè cap col·lectiu no se sentís discriminat per motiu d’origen, llengua, capacitat, orientació sexual o identitat de gènere, per tal que les oportunitats fossin les mateixes per a tothom.

El nou Govern de la Generalitat de Catalunya, sorgit de les eleccions del 14 de febrer passat, va prendre possessió la setmana passada. L’executiu d’aquesta legislatura està format per catorze departaments i es crea el Departament de Feminismes i Igualtat, amb la consellera Tània Verge al capdavant. La incògnita, tant en aquest departament com en les delegacions territorials, es revelarà en els pròxims dies, per tenir coneixement de quin pes tindrà la comarca de l’Alt Empordà en l’organigrama de l’executiu català per als quatre anys vinents.