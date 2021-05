Es mantenen estables les dades de coronavirus als centres de la Fundació Salut Empordà (FSE). Segons informa la institució, aquesta darrera setmana no s'ha produït cap defunció per Covid-19, mantenint la xifra en 114 morts des de fa tres setmanes. D'acord amb el darrer balanç, actualment hi ha una persona més ingressada a l'Hospital de Figueres, pujant a 11. Pel que fa als sanitaris que han donat positiu, n'hi ha tres.

Des de l'1 de juliol els centres de la Fundació Salut Empordà han registrat 1.113 casos positius de coronavirus i s'han donat 1.005 altes hospitalàries.