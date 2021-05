La quarta edició de la Setmana Internacional dels Mercats a les comarques gironines es va tancar aquest diumenge amb satisfacció per la bona acollida de les propostes plantejades enguany. Del 17 al 30 de maig, els paradistes dels nou mercats de la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona (XMSG) han recomanat als seus clients productes saludables, sostenibles, de temporada i de proximitat, en el marc de la campanya «Estimo el meu mercat», que organitzen conjuntament amb la Diputació de Girona.

Sota el lema «T’ho recomanem de tot cor», la voluntat ha estat promoure la compra del producte fresc de petits productors i comerciants del territori, no només per donar-los un cop de mà en plena pandèmia de la Covid-19, sinó també perquè afavoreix un estil de vida sostenible, que beneficia tant la salut de les persones com el futur de les noves generacions i del planeta en general. Un aspecte recollit en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Durant les dues darreres setmanes, els comerciants dels mercats sedentaris de Girona, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, Portbou, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols han fomentat la venda de productes que tenien destacats en les seves parades amb un distintiu de la campanya i que han anat variant durant el temps que s’ha desenvolupat la iniciativa.

Els inputs positius de l’edició d’enguany s’han pogut quantificar amb les 45.000 butlletes que s’han repartit entre els mercats de Roses, Lloret de Mar, Salt, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols, que han sortejat lots de productes sostenibles i de proximitat entre tots aquells clients que han adquirit productes recomanats.

«Estimo el meu mercat»

«Love Your Local Market» (‘estima el teu mercat’) és una campanya internacional que es va iniciar l’any 2014 amb la finalitat de donar rellevància als mercats com a espais de modernitat, d’intercanvi i amb una oferta de qualitat. Les comarques gironines s’hi van incorporar durant el 2018.

La campanya busca cada any involucrar el nombre d’actors més gran possible per posar en marxa accions que impactin la població, que donin a conèixer el dinamisme dels mercats i que facin que els consumidors en parlin.

L’objectiu és donar a conèixer allò que dona valor als mercats, com ara la lluita contra el malbaratament alimentari o, com en el cas d’aquest 2021, la promoció del consum responsable de productes de proximitat i de temporada.