L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha informat d'un terratrèmolt de magnitud 2,5 registrat al litoral nord de l'Alt Empordà aquest diumenge, 30 de maig, de matinada. L'hora d'origen ha estat les 5.39 del matí i ha estat lleugerament percebut, sense danys, a Portbou, Roses, Cadaqués, Port de la Selva i Llançà. Segons figura en el mapa cartogràfic que ha fet públic l'ICGC, l'epicentre del sisme se situa entre Peralada, Pedret i Marzà i Garriguella, a prop de la N-260, a tocar el rec del Cagarrell.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut tres trucades de veïns de Llançà que l'han notat, i també la Policia Local de Llançà ha estat alertada pels ciutadans, a través de cinc trucades. Per la seva banda, l'Institut Cartogràfic i Geològic ha efectuat quinze enquestes.

L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, ha reaccionat de seguida i n'ha informat a través del seu compte de Twitter:

A @elportdelaselva a molts ens torna despertar un fort soroll acompanyat d'un tremolor més intens que el d'ahir. L'estació de Palau ho ha recollit així! @emergenciescat pic.twitter.com/kX9COZueTa — Josep Maria Cervera🎗 (@Josepmcervera) 30 de mayo de 2021

Protecció Civil recorda els consells d'autoprotecció en cas de grans terratrèmols:

És molt important que estigueu preparats per afrontar les emergències: cal que tingueu a casa preparat un equip d'emergències i un pla d'emergència familiar. Cal reaccionar de manera adequada davant un sisme i mantenir la calma són elements clau per reduir els riscos. Preneu consciència del risc i extremeu les mesures d’autoprotecció. Escolteu la ràdio i la televisió, consulteu els webs d’informació sísmica i seguiu les instruccions del twitter de Protecció Civil i si us cal ajut truqueu a l'112 i seguiu les indicacions de les autoritats.