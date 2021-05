El festival empordanès del vi Vívid ha donat per finalitzada la seva setena edició amb dades molt positives. Hi han passat d'un miler de visitants i 35 activitats del festival han arribat amb les entrades esgotades. A diferència de l'any passat, que es va haver d'anul·lar el festival a causa de la pandèmia, aquest any sí que ha permès poder celebrar-lo, tot i que seguint les mesures de seguretat a causa de la Covid-19, i havent d'adaptar algunes de les activitats en format virtual.

El festival de l'enoturisme a Catalunya, organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, compta amb el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, ajuntaments i empreses turístiques del territori, així com del centenar de membres que integren el club de màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà. El seu objectiu és oferir un gran nombre d'activitats d'enoturisme actiu per conèixer el territori i els vins de l'Empordà, un dels epicentres de la cultura vitícola catalana.

Enguany ha tingut una durada de 60 a dies i ha comptat amb la participació d'una vintena de cellers de l'Empordà, que han sigut els amfitrions de moltes de les activitats programades pel festival.