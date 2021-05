La pluja i el mal temps no han sigut un impediment pel més d'un miler de persones que s'han manifestat aquest dissabte 29 de maig a la tarda, sobre les 18h, a l'Escala, per mostrar el seu malestar amb la gestió i creació de parcs eòlics, tant amb projecte de parc eòlic Tramuntana, a la costa de la badia de Roses, com d'altres previstos de fer a l'interior de la comarca. La iniciativa ve de la mà de l'associació IAEDEN - Salvem l'Empordà, Unió de Pagesos, Associació Naturalistes Girona i Fòrum l'Escala-Empúries, i s'hi han adherit més d'una trentena d'associacions i ajuntaments de la zona.

La reivindicació porta com a lema principal "Renovables sí, però no pas així", mostrant-se a favor de les energies renovables, però protestant per aconseguir "una sobirania energètica real, al servei de la ciutadania i basada en estratègies veritablement sostenibles, tant des del punt de vista social, ambiental i cultural com econòmic", com afirmen a la seva web de suport a la causa, www.nopasaixi.cat.

La concentració s'ha iniciat a la plaça Ave Maria de l'Escala i ha seguit el passeig marítim fins a arribar a la plaça Univers. Hi ha participat gent de tota la comarca i s'ha comptat amb la presència de diversos alcaldes i consellers comarcals que també s'han unit a la causa. Ha sigut una concentració que ha passat tant pel municipi de l'Escala com a la seva part costanera. Una llarga marxa, encapçalada per una pancarta amb el lema "No pas així", ha fet el recorregut caminant, mentre que s'hi han unit l'Unió de Pagesos, amb una tractorada, i el club de Rem de l'Escala, seguint la manifestació des del mar.

Des de les associacions convocants de la jornada, es demana prudència amb aquest tipus de projectes. Narcís Poch, de l'Unió de Pagesos ha afirmat que "són aquí per protestar perquè s'implica en la defensa del territori. Seria una línia d'alta tensió que creuaria tota la plana de l'Empordà. No volem que plegui ni un pagès més. El decret de la Generalitat és una agressió al territori i han complicat les coses". D'altra banda, un dels participants que havia de fer un parlament al final de la manifestació, Josep Tero, es mostra preocupat per la integritat del territori, "tenim la badia de Roses sencera amenaçada. És un desastre".

La pluja obliga a suspendre els parlaments

A causa del mal temporal que ha anat empitjorant amb el transcurs de la manifestació, els organitzadors han decidit ajornar els parlaments que s'havien previst per un altre dia. La marxa s'ha pogut dur a terme, però s'ha hagut de suspendre la part final de l'acte pel temporal.