La pandèmia ha tingut moltes conseqüències en la nostra societat i a tots nivells. La majoria han estat dolentes, però també n’hi ha hagut que han fet canviar conceptes, maneres de treballar i objectius empresarials. Un d’aquests efectes ha estat l’increment notable de l’interès pel turisme rural i l’atractiu dels pobles d’interior. Natura, tranquil·litat i allotjaments de qualitat a preus raonables han estat el detonant de situacions com les que s’han viscut a l’Alt Empordà, aquest cap de setmana, coincidint amb el pont llarg festiu a Barcelona i a França. Moltes cases de turisme rural, allotjaments i restaurants han fregat el ple.

Maçanet de Cabrenys és un bon exemple d’aquest increment de demanda. «L’any passat, quan es va acabar el confinament, ja vam notar un increment important de visitants i, a l’estiu, encara més. Sobretot famílies que buscaven natura i tranquil·litat».

Aquest diumenge, per exemple, les excursions i visites en espais com l’embassament de Darnius-Boadella van ser constants, fins al punt que l’aparcament lateral del Club Nàutic –l’altre està inundat per l’alt nivell de l’aigua–, es va col·lapsar a mig matí. La família Torres Rubió, procedent de Badalona, passejava a la vora del pantà. «Estem allotjats a Darnius i aprofitem aquest espai privilegiat envoltat d’arbres i camins per passejar», explicaven.

El president de l’Associació Empordà Turisme, Esteve Guerra, té molt clar que «la potencialitat de la part interior de la comarca és molt gran i es complementa perfectament amb l’oferta de la costa. L’increment del turisme rural no és cap moda, és una realitat que hem de saber aprofitar».

«Som un poble petit i fa molt de temps que treballem per ser atractius, però sense buscar cap increment poblacional notable. Hem crescut de mica en mica i estem contents de la població que tenim ara», diu l’alcalde de Vilamaniscle, Mon Bonaterra, un dels micropobles empordanesos que ha notat el creixement turístic i demogràfic dels darrers temps.

«Estem a l’Albera i les possibilitats de viure la natura són molt altes, i això es nota», afegeix.

Per a Jordi Serra, soci d’una empresa que té diversos allotjaments rurals a la comarca, «la pandèmia ha fet que la gent descobreixi una part del país que desconeixia i a la que no havia fet massa cas fins ara. Anar a muntanya era pensar a endinsar-se en el Pirineu, quan en realitat el nostre Pirineu arriba fins a tocar mar. A l’Alt Empordà, tenim molts pobles interessants i moltes empreses dedicades al turisme rural amb allotjaments de qualitat».

L’alcaldessa de Maçanet reconeix que «aquests darrers mesos, sense el turisme francès, ho hem passat malament, però els visitants catalans han estat molt importants i van a més».

Un factor important, que destaquen tots és la necessitat d’una bona connectivitat informàtica en el territori. Empresaris, visitants i alcaldes ho consideren «una peça clau».