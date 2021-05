Maçanet de Cabrenys fa temps que es promociona amb el sobrenom de la Vall Infinita amb una excel·lent oferta d’activitats i espais de natura. L’esforç municipal ha convertit el poble en una de les destinacions preferents del turisme rural empordanès.

«El turisme i les visites són molt importants per a la nostra economia i ens esforcem per fer-ho tan bé com podem perquè fa temps que sabem quin és el nostre atractiu», diu l’alcaldessa Mercè Bosch, tot afegint que el poble «també és un referent per a nous habitants que venen aquí a viure i teletreballar». Tant és així que l’Ajuntament ha projectat un espai de coworking a l’antiga rectoria, aprofitant la presència de fibra òptica en el municipi.