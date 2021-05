L'Oficina Jove de l'Alt Empordà i un grup de joves de La Salle Figueres van recollir el quart premi del Concurs Kabua - Joves per canviar el món pel seu curtmetratge I tu... reacciones? sobre discriminació LGTBIfòbica, presentat al setè Concurs Kabua - Joves per canviar el món a la Direcció General de Joventut, a Barcelona.

Aquest concurs de curtmetratges, on s'hi van presentar tant entitats i associacions com instituts de tot Catalunya, té la finalitat de treballar temàtiques d'interès i impacte actual d'acord amb la realitat i entorn que envolta als joves, amb la voluntat que promogui la curiositat i el coneixement en ells i elles des d'una perspectiva d'apoderament i protagonisme en el seu procés d'aprenentatge. Aquest any, les temàtiques anaven des d'àmbits de conseqüències mediambientals a causa de la Covid-19, a problemàtiques de trastorns mentals pel confinament, i a problemàtiques existents dins les aules i incrementades per culpa de la pandèmia.

El curtmetratge tracta la discriminació lgtbifòbica i les dificultats que poden generar en un grup de classe, així promovent la voluntat d'erradicar aquestes violències a través de la companyonia i el suport mutu.