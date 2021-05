L’Ajuntament de Ventalló ha aprovat, inicialment, el projecte executiu de millora de la xarxa viària del centre urbà, redactat per EP Enginyeria Grup 7, SLP, per un import de 199.897 euros.

La Generalitat atorga una subvenció de 120.000 euros i l’alcaldessa, Mei Costa, anuncia que, un cop aprovat definitivament el projecte, remodelaran les dues places del centre del poble, la plaça de la Font i la plaça Major.

«Aquest és un projecte d’adequació del centre del poble i el volem adequar a la sensibilitat que té Ventalló», afirma l’alcaldessa, Mei Costa, la qual afegeix que volen proposar un poble més per a les persones que per als vehicles. En aquest sentit, pretén unificar el vial que envolta l’església per tal que sigui igual.