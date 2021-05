Turisme de Roses ha viscut una setmana intensa en la promoció i difusió del municipi entre mitjans de comunicació i agents turístics especialitzats, tant d’àmbit estatal com internacional. Un Fam Trip va aplegar el passat cap de setmana a Roses agents de viatge "premium" belgues, lituans i croats, mentre que dimarts la destinació es va donar a conèixer mitjançant una presentació en línia a una vintena de mitjans de comunicació especialitzats de tot l’Estat.

El Famtrip Post Tour Deluxe Travel Market, organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona per donar a conèixer gastronomia, patrimoni cultural, paisatge i enoturisme locals als agents de viatge premium (vinculats amb el sector del luxe), va comptar amb la participació de l’agència Travel Experts Sophie Plompen (Bèlgica), Baltic Concierge Agency (Lituània) i Id Luxury Escapes Travel Agency (Croàcia).

Les agències premium ofereixen als seus clients viatges a mida basats en serveis i experiències exclusius i personalitzats. Per tal de conèixer en primera persona aquestes experiències, professionals de les tres agències europees van poder visitar al llarg de la seva estada a Roses, la Llotja de Peix, el Castell de la Trinitat, navegar pel Cap de Creus o conèixer l’oferta enoturística, gaudint també de la riquesa gastronòmica que ofereix la població.

El dimarts 24 va tenir lloc una presentació online de la destinació va agafar el relleu de les accions promocionals de Turisme de Roses. De la mà de l’agència de comunicació especialitzada en turisme RV Edipress, Roses va oferir una sessió que va comptar amb una alta participació, aplegant un total de 20 periodistes de mitjans com Viajes National Geographic, Viajar, Woman, Miradas Viajeras, Telva, ABC Viajar, Destino y Sabor, Revista Otros Destinos, Luxury Travelling...

La presentació va tenir com introducció la destinació i el visionat del nou vídeo promocional que Turisme de Roses ha preparat per a aquesta temporada. Després es va fer una entrevista amb l’alcaldessa de Roses i regidora de Turisme, Montse Mindan, que va permetre fer un recorregut per les diferents activitats que es fan a Roses facilitant que els periodistes tinguin un coneixement més proper de la població. La trobada va finalitzar amb la participació dels assistents en un qüestionari on van poder copsar el seu grau de coneixement de Roses.