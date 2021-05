L’empresa adjudicatària del servei de neteja a Roses, FCC, està treballant en la col·locació d’una cinquantena de papereres a la via pública, amb un model modern que evita l’abocament de bosses d’escombraries. La renovació s’ha iniciat a la zona del nucli entre la ronda Miquel Oliva i Prat i la rambla Ginjolers, i es completarà properament amb dues fases més per diferents punts estratègics de la població d’acord a la planificació de necessitats realitzada.

El nou model de papereres disposa d’una capacitat de 130 litres i estan dissenyades per impedir l’abocament de bosses d’escombraries. La seva instal·lació es realitza tenint en compte punts claus com places i zones molt transitades o encreuaments de carrers, creant una distribució en forma de xarxa. En la segona fase es dotarà del nou sistema a l’espai comprés entre la Rambla Ginjolers, la Gran Via Pau Casals i la riera de la Cuana, mentre que el projecte finalitzarà amb la instal·lació a urbanitzacions com la de Santa Margarida.