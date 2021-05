La Fundació Roses contra el Càncer ha demostrat que la suma de granets de sorra pot construir una muntanya. Després d’un any 2020 més aviat escàs d’activitats per reunir ingressos, la junta de l’entitat va buscar idees que poguessin animar la ciutadania a col·laborar sense generar aglomeracions. Així va ser com se’ls va ocórrer llançar una campanya per recaptar diners d’una forma original. «Volíem fer una crida a totes aquelles persones que devien tenir pessetes oblidades per algun racó de casa, sense cap intenció de bescanviar-les, per poder-les dur nosaltres al Banc d’Espanya», expliquen Marina Delteil i la psicòloga Núria Galán, membres de la Fundació.

A l’octubre, van posar fil a l’agulla i, amb la col·laboració de les farmàcies de Roses, que es van oferir a col·locar guardioles al taulell per recollir pessetes, i l’artista @Aritmodetango (Jordi Pérez), que els va dissenyar un cartell, va donar el tret de sortida la campanya. Les guardioles les van tunejar amb uns adhesius creats per a l’ocasió, amb un missatge de reclam: «Pessetes contra el càncer».

El Banc d’Espanya havia anunciat que deixaria de bescanviar pessetes per euros el 31 de desembre, però un cop en marxa la iniciativa solidària es va fer un nou comunicat: s’allargava el període, fins a final de juny del 2021. Això ha permès a Roses contra el Càncer disposar de més temps per fer la recaptació.

Ara, ja han recollit les guardioles de les farmàcies i han comptat els diners provinent de la solidaritat: 209.380 pessetes, que equivalen a 1.396 euros. Marina Delteil i Núria Galán comenten que han fet un cribratge per tal de garantir que les monedes que van al Banc d’Espanya són vàlides i també, davant del dubte, han guardat aquelles més estranyes perquè un expert n’avaluï el valor. Ja tenen data per anar a Barcelona, a la seu bancària, a fer el canvi de pessetes per euros, a principi de juny.

Aquests diners es podran destinar al projecte d’atenció psicosocial que té Roses contra el Càncer per ajudar malalts oncològics.

Fideuada popular solidària amb un pack que inclou els ingredients

La pandèmia va obligar, l’any passat, a anul·lar la fideuada popular a última hora. Va ser el primer any que Roses contra el Càncer no podia celebrar la trobada. De moment, el retrobament per dinar plegats no és possible, tal com s’havia fet els 22 anys anteriors, però, tot i així, l’entitat no desisteix de celebrar la fideuada, d’una altra manera. Per això, per a aquest any, han preparat uns paks per a dues persones amb els ingredients necessaris per elaborar la fideuada a casa (fideus, fumet, marisc, davantal, vi i postres). Els ingredients per al sofregit no s’inclouen al pack, però expliquen què cal: 3 grans d’all, una ceba, 2 tomàquets i 1 pebrot verd.

El 13 de juny, a les 12 del migdia, es convida tothom que tingui el pack a deixar-se guiar per un cuiner a través d’un directe als canals YouTube i Facebook de la Fundació Roses contra el Càncer. El vídeo es pot consultar un altre dia, si no es pot en directe. I la recepta va dins del pack. Les reserves ja estan obertes al web de la fundació