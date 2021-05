El Partit Popular de Catalunya (PPC) es reforça amb la vista posada en les eleccions municipals de 2023 amb el nomenament de nous presidents provincials. L'objectiu d'aquests nomenaments, que s'han produït per unanimitat, és reforçar els equips per a accentuar el treball territorial i reforçar les organitzacions municipals i, d'aquesta manera, arribar a les eleccions municipals de 2023 en les millors condicions per a recuperar la representació municipal.

En el cas de les comarques gironines, al capdavant hi ha posat un veterà que coneix perfectament el partit: Jaume Veray, que malgrat haver ocupat diversos càrrecs orgànics, fins ara no havia ocupat mai la presidència. Entra en sustitució de la figuerenca Maria Àngels Olmedo, que va accedir al càrrec fa un any. El secretari general serà Daniel Ruiz. Mentrestant, Alejandro ha situat la ja expresidenta, Olmedo, com a vocal de lliure designació dins del Comitè Executiu.

Aquests nomenaments han d'emmarcar-se en una segona fase de la reestructuració de la direcció del PPC, començat el mes de març passat amb el nomenament de Santi Rodríguez com a Secretari General, i de Plans de Lluna i Juan Milián com a coordinadors i el nomenament també de nous sotssecretaris.

Els nous presidents tenen com a objectiu primordial conduir les organitzacions provincials a les millors condicions per a donar la paraula a la militància a través de la implantació territorial. Així en aquest moment, la direcció de Catalunya ha considerat que són l'instrument més eficaç per a donar un impuls a les organitzacions municipals.